Microbold ’ fejrede fødselsdag

Hver lørdag træner ”MicroUnionerne” på Genforeningspladsen. Og forrige lørdag kunne projektet fejre et års fødselsdag. 65 boldglade børn fejrede fødselsdagen med deres forældre.

”MicroUnionerne” er et helt særligt tilbud for børn mellem 0 og 4 år. Gennem leg og fysisk aktivitet udvikler børnene deres motorik og sociale kompetencer. Holdet har været en kæmpe succes og et stort tilløbsstykke de seneste år. Projektet er en introduktion til foreningslivet, hvor børnene motiveres gennem sanselege med bold.

– Vi har således mere end 50 fodboldspillere under 4 år og har nu ført konceptet videre i kommunalt regi, hvor vi kommer ud i daginstitutionerne, og laver aktiviteter med både børn og pædagoger. Desuden er projektet støttet af DBU’s udviklingspulje, som kun et af 12 projekter på landsplan, fortæller John Emil Winberg fra Boldklubben Union.

Microerne træner hver lørdag. Fra kl. 9-10 er det for 0-2 år og fra 10.15-11.15 er det for de 3-4 årige. Der trænes på Genforeningspladsen fra påske til efterårsferien, og i Grøndal Multicenter fra efterårsferien til påske.

Læs mere på https://www.facebook.com/microunionerne/.