Mød stor magisk papirkunstner

Hvad er mere hverdagsagtigt og velkendt end et stykke hvidt A4-ark? Vi kender det alle, men for Peter Callesen giver det neutrale papir endeløse muligheder. Det kan blive til tragiske eller romantiske figurer, silhuetter eller skulpturer, ofte som en kommentar til store eksistentielle tanker om livet eller døden, men også som dramatiske og eventyrlige fortællinger med et melankolsk eller humoristisk glimt i øjet .

Peter Callesen har haft soloudstillinger på blandt andet Gl. Strand, Nikolaj Kunsthal, Fåborg Kunstmuseum og Trapholt.

Det er ren magi, så udnyt chancen og kom og hør ham præsentere os for arbejdet med sine værker