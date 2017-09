”Mosefundet” stiftet

Omkring 20 seniorer var mødt op i sidste uge til en stiftende generalforsamling og dannede en forening, der skal arbejde for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum, samt at skabe fællesskab gennem socialt og kulturelt samvær mellem foreningens medlemmer med henblik på at lære hinanden at kende, opbygge og vedligeholde fællesskabet og give senere tilkommende medlemmer/beboere indblik i bofællesskabets kultur.

En interessegruppe på 20-30 seniorer har arbejdet over foråret og sommeren på at etablere en forening. Foreningen skal være en samarbejdspart til kommunen og boligorganisationerne i arbejdet med at få etableret almene og private seniorbofællesskaber i vores bydel.

Støtte fra Lokaludvalget

Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter etableringen af en seniorbofællesskabsforening i Brønshøj-Husum. Forud er gået halvandet års forarbejde med at afdække interessen lokalt og undersøge forskellige modeller for, hvordan ideerne kan realiseres. Der har været stor interesse for bofællesskaber blandt bydelens seniorer, både for almene seniorbofællesskaber i bydelen og fællesskaber som ejerboliger.

Tanken om et seniorbofællesskab opstod hos Lokaludvalget i forbindelse med udviklingen af Bystævneparken. Lokaludvalget mener, at kommunen bør indtænke attraktive seniorbofællesskaber i det kommende byggeri, hvor kommunen indtil videre bl.a. arbejder med ungdomsboliger, familieboliger og plejeboliger. Men seniorbofællesskaber kunne dog også placeres andre steder i bydelen.

Interesserede kan henvende sig til Lokaludvalgets sekretariat på e-mail 2700lokaludvalg@okf.kk.dk eller telefon 38811049.