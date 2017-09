Nu forhandles Budget 2018 på Rådhuset

Mens langt det meste af både udgifter og indtægter ligger fast, er der reelt omkring 3 mia. kr. til service og anlæg til forhandling mellem de politiske partier på Københavns Rådhus. Det er ved disse forhandlinger, at politikerne kan blive enige om bl.a. at bevilge penge til særlige indsatser og opfyldelsen af nødvendige og/eller lokale ønsker og krav.

– I forslaget udgør de samlede udgifter og indtægter omkring 50 mia. kr., og vi foreslår at både ejendomsskatten og personskatten forbliver uændret, fortæller socialborgmester Jesper Christensen. – De to største serviceposter er daginstitutioner med 6,4 mia. kr. og folkeskolen med 4,8 mia. kr., mens der i budgetforslaget er afsat 7,5 mia. kr. til anlæg, tilføjer han.

– De reelle politiske forhandlinger mellem partierne er i gang lige nu, og jeg tror og håber, at vi ligesom sidste år kan få alle partierne med i en budgetaftale for 2018, siger Jesper Christensen og tilføjer, at han som lokal borger i bydelen lægger vægt på ønskerne fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Ønsker fra Lokaludvalget

Allerede inden sommerferien gentog Brønshøj-Husum Lokaludvalg i et brev til de politiske partier på Rådhuset ønsker og forslag til kommunens samlede budget for 2018.

Lokaludvalget valgte at pege på det mangeårige ønske om en yderst tiltrængt renovering af Bellahøj Friluftsscene, hvor bl.a. trapper og siddepladser er i ringe stand. Lokaludvalget har tilbage i 2013 fået udarbejdet et visionsoplæg om Friluftsscenen foretaget en beregning, der dengang anslog en pris på ca. 5 mio. kr.

Også de nødvendige midler, p.t. ca. 900.000 kr., til en åbning af Brønshøj Vandtårn for kulturelle aktiviteter er på ønskelisten samt en særlig indsats for at de store grønne områder ved Utterslev Mose og Vestvolden gøres mere attraktive for både mennesker, dyr og planter.

Endelig peger Lokaludvalget på etablering af en naturskole (Naturbyen) for børn og voksne ved EnergiCenter Voldparken med tema om de ferske vande og deres omgivelser. Lokaludvalget ønsker i første omgang, at der bevilges 1,5 mio. kr. til et forprojekt om Naturbyen.



Her på Københavns Rådhus har politikerne travlt med at forhandle budgettet for 2018 på plads. Foto: ef