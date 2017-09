Nu kan dit barn også blive FDF’er

FDF Utterslev er i gang igen efter sommerferien, og derfor er det nu et godt tidspunkt at melde sig ind, hvis du gerne vil tilmelde dit barn til FDF

FDF finder sted om onsdagen på Naturværkstedet Streyf på Rådvadsvej 69, 2400 Kbh. NV.

Dit barn er altid velkommen til at være med en enkelt gang eller to for at se, om det er sagen – og tjek gerne aktivitetsplanen på hjemmesiden, før I kommer, da der af og til er ture eller et andet mødested.

FDF er opdelt i fire klasser, og det er børnenes klassetrin, der bestemmer, om de begynder som puslinge, tumlinge, pilte eller væbnere. Det vigtigste er, at dit barn kan lide at have det sjovt sammen med andre børn. FDF Utterslev er en kreds i Storkøbenhavn med mange dygtige, frivillige ledere og en aktiv forældrebestyrelse.

Der er i øjeblikket omkring 100 børn tilmeldt FDF Utterslev. Læs mere om FDF Utterslev på fdf.dk/utterslev.