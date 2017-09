Helge Baun Sørensen fra Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev har skrevet en helt ny bog om Brønshøj, hvor der trækkes tråde fra fortiden til nutiden og fokuseres på det, der er det særlige ved Brønshøj. Bogen bliver præsenteret på Brønshøj Bibliotek fra kl. 16 til 17, og er en rigt illustreret kavalkade af bl.a. bydelens seværdigheder og kendetegn.

Bogen er udgivet af Lokalhistorisk Selskab med støtte fra Københavns Kommunes Arkivudvalg til trykningen.

– Det har været en stor fornøjelse at skrive bogen om Brønshøj. Det er ikke kun en bog om områdets historie, men omhandler også mange andre emner, der forhåbentlig er med til at gøre bogen lidt mere spændende og indbydende, fx berømte fra bydelen og filmlocations, fortæller Helge Baun Sørensen.

Udover at skrive bogen, har Helge Baun Sørensen selv stået for opsætning og lay-out. Bogen kan købes i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17 kl. 11-13 d. 22.9, 25.9,26.9. og 27.9 og ellers via hjemmesiden bronshojbogen.dk.

Helge Baun Sørensen er cand.mag. i dansk og musik og er født og opvokset i Brønshøj. Han har været programmedarbejder med egne programmer i Danmarks Radio både på P1 og P2. Endvidere har han i mange år været medlem af sangkvartetten ”4 mand høj”.

Vind Brønshøjbogen

To heldige læsere har mulighed for at vinde et eksemplar af Brønshøjbogen. Det kræver dog, at der kan svares rigtigt på dette spørgsmål:

Hvem byggede Brønshøj Kirke?

a) Biskop Absalon

c) Kong Christian 4.

d) Arkitekt Jørn Utzon

Brønshøj-Husum Avis skal have svaret senest den 22. september, kl. 8.00 på mail til kon@bha.dk eller i vores postkasse ved KC Møbler, Rutens Supermarked eller Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.