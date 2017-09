Ny rute for buslinje 22

Da politikerne på Københavns Rådhus i efteråret 2014 indgik budgetaftale for det efterfølgende år, blev det besluttet, at forbedre tilgængeligheden for ældre og dårligt gående, bl.a. ved at ændre ruten for buslinje 22 i Husum. Det oplyser områdechef i Movia, Torsten Rasmussen.

– Der er tale om en permanent omlægning, der har krævet etablering af nye stoppesteder m.m., som først er kommet på plads nu.

Den nye rute betyder, at bussen nu kører følgende rute i Husum Nord: Storegårdsvej – Bystævnet – Bystævneparken – Kobbelvænget – Gadelandet – Storegårdsvej. Som svar på spørgsmålet om hvorfor potentielle buspassagerer ikke er orienteret om ændring af ruten, svarer Torsten Rasmussen, at Movia har aftalt med Københavns Kommune, at kommunen står for at udarbejde kommunikationen og informere omkring ændringerne. Et arbejde kommunen tilsyneladende er i gang med.

Movia og operatøren har prøvekørt den nye rute, og Københavns Kommune har medvirket, og parterne er enige om, at pladsen på de lokale veje er rimelig til

busdrift.