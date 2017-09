Nysgerrige kirkegængere

Knap 50 historieinteresserede havde fundet vej til kirkebænkene for at høre Brønshøj Kirkes kirketjener Rasmus Mathiasen, holde foredrag om Absalon. Han har, kva sin uddannelse som historiker, en kæmpe viden og kunne blandt andet fortælle historien om Brønshøj Kirke, bygget af Absalon, er den ældste stående bygning i København.

-Vi er rigtig glade og tilfredse med fremmødet – også selvom vi var bange for, at det dårlige vejr ville holde folk hjemme. Det var faktisk sjovt, for der var mange, som vi ikke har set før.

Jeg tror, det nok var Golden Days cruisere og historienørder, der havde fundet vej på kirkebænken, fortæller kirke-og kulturmedarbejder Charlotte Maria Rasmussen, der selv havde bidraget til arrangementet med fine plancher og som medlem af Golden Days udvalget.