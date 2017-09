Oplev danse- og kunstprojektet ”Lost”

”Lost” er et nytænkende, kreativt og tankevækkende danse- og kunstprojekt. Projektet sætter fokus på evnen til at mærke sig selv gennem tre dele: kunst, danseforestilling og et inspirerende oplæg. Hele seancen kan opleves den 29. september kl 19-21.

Danseforestillingen belyser ligeledes temaet om at mærke sig selv, og de problemstillinger der her må være. Dansen vil være udtryksfuld, eksperimenterende og meget dragende. Forestillingen koreograferes og udføres af Jon Stage, Michelle Bruun Lauridsen og Sofie Maria Bjerregaard.

Projektet afsluttes med et oplæg. Dette vil være en mulighed for åben debat med udveksling af synspunkter, inspirationskilder, erfaringer og spørgsmål mellem de deltagende og projektets kreative gruppe.

Sæt kryds i kalenderen til en aften i nærværets og refleksionens tegn. 29/9: Kulturhuset Pilegården

For mere info: Facebook.com à Danse- og kunstprojekt ”Lost”