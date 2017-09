Opråb til forældre i Brønshøj

Mikkel Jellesen, kandidat til Borgerrepræsentationen i København for DF

At blive truet af 4 stk. 14-16 årige drenge med bank, kan jo være morsomt i sig selv. Men ja, jeg er blevet truet af disse 4 drenge her i Brønshøj, da jeg spurgte pænt, om ikke de kunne lade være med at smide deres affald i vores natur. Det skulle jeg slet ikke blande mig i. Nå nej, det er jo heller ikke min natur også.

Da jeg så bad dem pænt om at samle deres affald op, fik jeg svaret: ”jeg tabte det”, jeg svarede, at det også var okay men om ikke de kunne være venlige at samle op efter sig. ”Næ, dit dumme svin, du bestemmer ikke over os. Skal du have slag? Er du ude på noget?” Der står jeg helt chokeret og uforstående tilbage, med min 4 årige søn i hånden.

Hvad sker der med ungdommen? Er jeg også sådan? Jeg er jo også ”ung” (28 år)

Kære forældre i Brønshøj. Vær rar at opdrage dit barn til at passe på det vi har, og pas på sprogbruget. En eller anden dag, er det den helt forkerte de truer. Jeg er meget chokeret over den måde disse 4 unge mennesker snakker til deres medmennesker, ude i hverdagens Danmark. Lad os sammen passe på naturen.

Brug affaldsspandene i bydelen, snak pænt til andre mennesker, og lær jeres børn det samme, på denne måde går vi en bedre, lysere og mere tryg fremtid i møde.