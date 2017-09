Pilehuset åbner dørene for underjordisk by

Kælderen under demenscentret Pilehuset, Bystævneparken 25 er gradvist blevet omdannet til en lille by, som blandt andet rummer en bar, en købmand, et rejsebureau, en kiosk, en café og en slagter.

Den underjordiske by skal sikre at borgere med demens kan fortsætte et aktivt hverdagsliv med indkøb, cafébesøg og socialt samvær med andre mennesker. Forskning viser, at socialt samvær har positiv effekt på, hvordan mennesker med en demenssygdom, lever med sygdommen. I den underjordiske by, kan beboere og pårørende nyde en kop kaffe på ”La Glace” eller gå på indkøb i ”Damernes Magasin”, som er kendt fra TV-serien Matador.

– Vi vil gerne invitere folk indenfor så de kan se byen, og vi vil også gerne fortælle, hvorfor beboerne på demenscentret kan vinde så meget ved eksempelvis selv at lave indkøb hos købmanden, siger demenscentrets forstander, Charlotte Agger.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i rundturen under jorden. Undervejs inviteres gæsterne på forfriskning i caféen, der kaldes ”La Glace”, efter det kendte konditori.