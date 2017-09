Mandag d. 25. september kl. 17-19 er det tid til den næste reparationscafé. Nu også med reparation af tøj.

Mens man sidste år halverede momsen på reparationer i Sverige, hersker der i høj grad stadig en brug-og-smid-væk-kultur her på den anden side af sundet. Men hvorfor egentlig smide ting ud, når det oftest er småreparationer, der forlænger levetiden markant?

I en baggård på Brønshøjvej bag Kulturhuset Pilegården er en reparationscafé startet op, hvor lokale folk mødes om at give brugte ting nyt liv. Hvad man kan få fikset afhænger af, hvem der melder sig under fanen og hjælper med at fikse. Og har man selv hænderne skruet ordenligt på, så er man meget velkommen.

Lige nu er det især de mekaniske og simple elektroniske ting, som man kan få repareret. Det være sig cykler, køkkenmaskiner, legetøj og lignende, men nu kan også det ødelagte tøj få en omgang. Håbet er at reparationscaféen med tiden udvikler sig til et hyggeligt makerspace, hvor folk mødes om at give brugte ting og sager nyt liv.

Andre discipliner er velkomne, så er man vild med at redesigne eller upcycle, så er man også mere end velkommen til at dukke op eller kontakte Mette Bøgelund på metteb@kff.kk.dk eller tlf. 27 15 68 43.