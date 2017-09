Samarbejde om forurening fra brændeovne

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har besluttet, at der i samarbejde med Det Økologiske Råd skal gennemføres partikelmålinger, der skal belyse og dokumentere omfanget af forurening fra brændeovne i bydelen. Der vil i løbet af efteråret blive foretaget målinger både udendørs og indendørs. Endvidere vil der blive lavet en supplerende undersøgelse via Borgerpanelet og afholdt et borgermøde i januar. Målingerne finansieres med 50 % af EU-midler.