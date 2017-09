Sangfest på Bellahøj

Torsdag formiddag i sidste uge holdt regnen pause, og rigtig mange glade børn fra daginstitutionerne indtog Bellahøj Friluftsscene for at være med til fælles sangfest ”Syng Højt” for de 0-8-årige.

Arrangementet er en del af den årlige nationale ”Små Synger Sammen Dag”, og er planlagt og afviklet af Peter Rønn Musikoplevelser i samarbejde med Kultur Nord, Børnehuset Gemmet og Restaurant Bellahøj.

Alle vuggestue- og børnehavebørn var inviteret til det, der med stor sandsynlighed blev Danmarks største fælles sangfest for mindre børn. Trods Friluftsscenens nedslidte trapper og siddepladser, var festens rammer gode med bl.a. toiletter og førstehjælpsvagt.

De optrædende formåede i høj grad at få alle, både børn og voksne, med på løjerne, danse og synge med på de dejlige sange, som børnene havde haft mulighed for at øve hjemme på institutionen.

Årets tema var ”dyr”, og børnene blev også præsenteret for afrikansk musik. Der blev sunget med Jeppe & Marie, lavet junglelyde med det afrikanske kor Papaya og meget andet, der engagerede de mange børn.

”Syng Højt” er bl.a. støttet af Lokaludvalgene i Brønshøj-Husum, Vanløse og Bispebjerg, Københavns Musikudvalg og Danmarks Radio.

Foto: Kaj Bonne

This slideshow requires JavaScript.