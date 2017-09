September-udstilling

Den 44-årige kunstner elsker farver, maling og pensler. Jo særere penslerne er, jo bedre.

-En tyndslidt radiatorpensel, en fed og lækker akvarelpensel, akrylpensler stive af gammel maling, dejskraberen fra køkkenskuffen. Det hele er en dejlig leg. I kompositionerne søger jeg en balance mellem ligevægt og kontrast. Massivt og transparent, mørkt og lyst, enkelt og detaljeret, kontrolleret og vildt, fortæller Camilla Guldager der er meget intuitiv.

Processen starter altid meget ”ustyret” og bliver mere styret hen i mod afslutningen af det enkelte værk.

-Jeg arbejder med stærke, klare farver og arbejder abstrakt ofte med indslag af realisme og humor eller en ironisk kommentar til livet og hverdagen med et ønske om at plante et smil og en undren hos beskueren, fortæller Camilla, hvis udstilling kan opleves i hele september måned på Husum Bibliotek.

Udstillingen er åben hverdage kl. 12-18 og lørdage kl. 11-14.