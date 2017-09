Skammens Vogn stikker i den grad ud i det danske musiklandskab. Hører man blandt dem, som synes at ”alternativ” er en slidt genrebetegnelse, så vil man måske alligevel overveje at tage det i sin mund, hvis snakken falder på Skammens Vogn. Musikken beskrives bedst, som et mix af genrer med Zeuthens poetiske, skæve tekster og tilbagelænede vokal i centrum.

Når bandet folder sine fusioner af pop og rock, funk og 80’er-trommemaskiner ud live i Pilegården fredag den 14. september kl. 20, optræder de seks mand høj.

Skammens Vogn består af de tre barndomsvenner Nikolaj Zeuthen, Oliver Hoiness og Jakob Millung. Bandet har eksisteret siden 2005, hvor de to musikere Millung og Hoiness bad deres ven, forfatter og filosof Nikolaj Zeuthen om at skrive nogle sangtekster. Det blev startskuddet til Skammens Vogn.

Den 3. marts 2017 udgav Skammens Vogn albummet Sukaley. Albummet er bandets første udgivelse på det toneangivende indie-pladeselskab Tambourhinoceros. Sangene bevæger sig på en hårfin grænse mellem det naive og det poetiske, det dansable og det kejtede. I bandets univers bliver naive og absurde observationer af hverdagssituationer til kulthits som ‘Svigermors Bil’, ‘Kender Du Det’ og senest ‘Forelsket’ og ’Du er det hele’ fra forårets udgivelse.

Det bliver en koncertoplevelse med plads til både dans, latter og fællessang, samtidig med at sangene skejer ud i krøllede forløb. Billetter købes på Pilegårdens hjemmeside pilegaarden.kk.dk.