Efter den gode sæsonstart, der bød på sejre i sæsonens to første kamp, har det været hårdt at være hveps det seneste stykke tid, hvor det er blevet til fem nederlag i streg. Dette skal ændres, når den står på lokalopgør mod Frem på lørdag.

Vi kigger jo nødig på stillingen i øjeblikket, men selvom Brønshøj lige i øjeblikket ikke er blandt de fire første i puljen, så kan de stadig selv afgøre, om de vil i oprykningsspillet. Lidt kliché-agtigt kan man sige, at der venter hvepsene otte finaler, og vi tror på, at Michael Winter og co. kan leve op til presset og give fansene og supporterne nogle gode oplevelser.

Men det kræver, at spillerne stepper op og giver sig 100 procent i samtlige 90 minutter. For hvis skuden skal vendes kræver det fightervilje og offervilje. På tribunen ved vi, at fansene og supporterne vil gøre alt, hvad de kan, for nok engang at skabe en fantastisk stemning og give spillerne ekstra motivation.

Netop stemningen plejer at være helt i top på lægterne, når Brønshøj og Frem mødes. De to holds fans og supporterer kommer da også rigtig godt ud af det med hinanden. Og vi synes, at du skal tage ud til Tingbjerg på lørdag for at opleve en stemning, som man ikke oplever til mange kampe i det danske land.

Så vi håber på, at vi ses på Tingbjerg Ground, når løjerne starter på lørdag kl. 15.

Derudover ønsker vi Frems spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.