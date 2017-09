Sløje hvepse

Selv de mest blå-gule fans måtte indrømme, at det var meget skidt, det de så mod Frem i lørdags. Hjemme i Tingbjerg spillede Hvepsene bedst i den første halve time uden dog at skabe farlige chancer. Men da dommeren underkendte en Frem-scoring, hvor Frem-angriberen stødte sammen med et par Brønshøj-spillere, fik gæsterne blod på tanden.

Hvepsene nipsede for meget i det fremadrettede spil, og nede i forsvaret var der alvorlige kommunikationsproblemer. Brønshøj spillernes tøvende attituder, udnyttede Valby-mandskabet og scorede tre gange på lidt over 10 minutter. På tribunen rystede fansene på hovederne. Det var en sløj omgang at se på.

I kampens slutning blev både Frems Kristian Geertsen udvist for sit andet gule kort, mens Brønshøjs Jeffrey Ofori fik direkte rødt for en nødbremse.

På lørdag skal Brønshøj til Skovshoved, der indtil videre har været rækkens store overraskelse.