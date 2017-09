Social budgetaftale for 2018

Af Bente Møller, borgerrepræsentant for Enhedslisten,Voldparken 18, 1.

Aftalen om kommunens budget for 2018 er indgået mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti. Det er en aftale, der forhindrer store forringelser på det sociale område.

Det lykkedes at få tilbagerullet planlagte besparelser: 13,8 mio.kr. på bo- og dagtilbud til handicappede, 2,5 mio.kr. på samværs- og aktivitetstilbud, 2,2 mio.kr. til døgnbehandling af misbrug og 8 mio.kr. til udsatte børn og familier. Disse 4 planlagte grønthøsterbesparelser ville have betydet store forringelser for målgrupperne, og afskedigelse af dygtige medarbejdere.

Der blev tilført 12,8 kr til handicapområdet, som er under stort økonomisk pres.

Der blev penge til flere særlige botilbud til handicaappede, psykisk syge og udsatte borgere.

Der blev penge til at igangsætte en vigtig fælles uddannelse af personalet i socialpsykiatrien.

Mange fantastiske initiativer/institutioner drevet af NGOer, hvis bevillinger udløb i år, blev reddet. Det gælder for eksempel Indvandrerkvindecentret, FAKTI, Kringlebakken, Settlementet, Sydhavnskompagniet og idrætsprojekter rettet mod udviklingshæmmede.

Også på de andre politikområder, er det en god aftale.

For vores dejlige bydel kan vi glæde os over: at den sociale vicevært i de skæve boliger i Toften bevares, at Husum Boldklub får et nyt klubhus og at Bellahøj friluftsscene bliver renoveret. Personligt håber jeg på en bedre sommer næste år, hvor vi mødes med madkurv og godt humør til forestillinger på Bellahøj.

I en tid, hvor man på Christiansborg taler om skattelettelser til de rigeste og billigere luksusbiler, er det ekstra tilfredsstillende at have været med til et socialt budget i København.