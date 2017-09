Spændende arrangementer

For de historieinteresserede er der et alsidigt program i Historieklubben. Her startes sæsonen med et bonusarrangement om Kongerækken, fortalt med både kant og humor af journalist Anders Asbjørn Olling og historiker Hans Erik Havsteen, landskendte for deres podcast om Kongerækken.

Senere på sæsonen byder Historieklubben blandt andet på besøg af Elisabeth Møller Jensen, som fortæller om bogen Dengang i Lemvig, en familie- og Danmarkshistorie.

For de læselystne er der mulighed for at starte en læseklub og Liselotte Wiemer fra Weekendavisen kommer en aften og giver inspiration til læsning af både nyere og lidt ældre litteratur. Et nyt tiltag er formiddagsnovellen – hør en tekst og vær med til at tale om den i fællesskab med andre.

Kunstklubben BibNik lægger ud med besøg af billedkunstneren Peter Callesen, kendt for sine fantastiske papirværker, hvor det blanke hvide papir trylles om til kraftfulde kunstværker.

Krimiklubben har sadlet om, i år vil der være et stort festligt arrangement med flere deltagere, Katrine Engberg, Bo tao Michaëlis og Jesper Stein.

2700Filmklub kredser denne sæson om Reformation og Kristendom, hver film introduceres af en filmekspert/fagperson.

Speakers’ Corner har et varieret program – her kan man høre om Babytegn, det landsdækkende projekt Giv det videre og Martin A. Hansen.

Derudover er der præsentation af en ny Brønshøjbog af Helge Baun Sørensen, flere klubarrangementer, politisk debatsalon og Store Plantedag.

Læs mere om alle arrangementerne og klubberne på bibliotekets hjemmeside, her kan man også få oplysninger om priser for billetter og medlemskab.

Ønsker man ikke at købe billetter/medlemskaber på nettet er personalet behjælpelig i den bemandende åbningstid.

Kom op på biblioteket og få det samlede program for efteråret.