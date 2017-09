Stadion spiller hurtigere

Træningsresultaterne har været flotte, og det er jo altid godt, men ikke nødvendigvis afgørende. Håndboldklubben IF Stadion var i sidste sæson meget tæt på oprykning til 1. division, men måtte neje sig i de sidste oprykningskampe. Drømmen om oprykning lever dog i den grad for Stadion.

– Det er uden sammenligning den bedste Stadion-trup, jeg har trænet. Der er mange profiler på holdet, siger Thomas Schou.

Noget af det, som træneren måske kan komme til at savne er skraldemanden og den bløde leder. Og det dilemma vil blive forstræket, hvis skader og fravær fra træningen ikke holdes på et minimum.

– Derfor er konkurrencen i dagligdagen er essentiel for det resultat, som vi vil gå benhårdt efter. Vi er bredere end sidste år, så vi kan stå imod de skader og andre udfordringer, som vi ved kommer. Vi arbejde videre med sidste sæsons koncept vi havde sidste år. Vi vil komme til at se et Stadion- hold, der spiller hurtigere og bliver mere kontra-fokuserede. Tilgangen af Magnus Andersen tilfører en masse vilje, styrke, speed, erfaring og ikke mindst pondus, som i den grad vil løfte vort hold, forudser cheftræner Thomas Schou.

I træningskampene har Stadion slået de to københavnske 1. divisionshold Ajax (27-24) og FIF (19-17). De nye spillere har alle vist lovende takter.

Allerede i den første kamp får Stadion brug for at trække på alle ressourcer. Klubben plejer at spille nogle meget spændende kampe mod TIK Taastrup, som også må anses som en konkurrent i oprykningsræset. Kampen spilles lørdag den 23. september kl. 15.30 hjemme i EnergiCenter Voldparken Hallen.