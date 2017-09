Statistik og nuancer i Tingbjerg

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V), Københavns Borgerrepræsentation

Birgitte Degnegaard fra den boligsociale helhedsplan, FSB, nævner mig og mit budskab om at gøre mere for at få Tingbjerg repræsenteret bedre i arbejdsløshedsstatistikkerne i sidste udgave af Brønshøj Husum Avis.

Hun fremhæver, at der sker meget godt i Tingbjerg, og det vil jeg ikke modsige. Men tallene taler også et klart sprog, og de viser, at Tingbjerg halter bagefter resten af byen uanset om vi taler beboere udenfor arbejdsmarkedet, beboere uden uddannelse eller beboere med lav indkomst.

Med bandekonflikten som en dominerende faktor lige nu, vil jeg henlede Degnegaards opmærksomhed på Christian Høgsbro fra Boligforeningen AAB, som gør klart, at foreningen er i gang med konsekvent handling over for de kriminelle beboere, som måtte have til huse hos AAB. De bliver ifølge Høgsbro sat ud af deres boliger sammen med familierne. Det kalder på respekt, ikke kun fra os, men også de beboere, som ønsker en tryg hverdag.

Det ville være godt for byen og for Tingbjerg, hvis også FSB følger denne linje.