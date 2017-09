Store bytteplantedag

Den lokale hortonom Bente Mortensen kommer og giver gode tricks og tips til alt det grønne onsdag den 20.september kl. 17.00. på Brønshøj Bibliotek. Har du spørgsmål til planters ve og vel – pasning og pleje, så er der denne dag en oplagt chance for at spørge hende om det hele. Efter et lille oplæg byttes planter – medbring overskudsplanter og kom hjem nye vækster til have, altan eller vindueskarm.

Har du ikke noget at bytte med, kan du helt sikkert komme hjem med noget alligevel. Da biblioteket sidst havde plantedag var der stor efterspørgsel på de flotte paletblade, bibliotekspersonalet lover, at der vil være masser af stiklinger at få på dagen!

Der er kaffe på kanden og lidt sødt til tanden. Man mødes helt uformelt og får en god grøn snak.

Gratis adgang for alle – og tag gerne din nabo med.