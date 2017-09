Teater i Brønshøj Kirke

”Det der er tilbage” er en anderledes teateroplevelse, som udforsker det, der er tilbage efter nogen, der stod en nær, er gået bort. Igennem operasang, dans og fysisk poesi vil GLiMT med ”Det der er tilbage” bringe publikum ind i det sted, hvor man gemmer smerte, frustration og vrede over tabet af en, man elskede.

Danser Annika Kompart og operasangerinde Johanne Højlund tager publikum med på en intim rejse strikket sammen af et livs efterladenskaber; objekter, lyde, dufte, alle de små detaljer, der til sammen skaber fornemmelsen af en tilstedeværelse, en skygge, der endnu kastes af den person, der ikke længere lever.

– Døden er for langt de fleste mennesker noget, der kan være svært at tale om, selv med ens nærmeste familie og venner. I ”Det der er tilbage” bygger vi et univers, hvor vi husker nogen, vi elsker, og hvor man kan knytte sine minder til objekter, bevægelse og musik på en positiv måde, fortæller instruktør Camila Sarrazin, der fik ideen til forestillingen efter, at hun for år tilbage mistede en nær ven og var så mærket af tabet, at hun først syv år senere begyndte at komme i kontakt med minderne.

Begrænset antal billetter. Gratis adgang. Billetter reserveres på kirkekontoret på 3828 2505