Tilbage på sporet

Lørdag eftermiddag, da Hvidovre kom på besøg. Hvidovre stillede med et godt hold og filmede kampen til internt brug – i øvrigt sjældent at Genforeningspladsen kan prale af så mange Superligakampe på tribunerne, som dem Hvidovre medbragte med cheftræner Per Frandsen og sportschef Peter Lassen.

Kameraet og de fine herrer blev vidne til en meget stærk Union præstation, der allerede tidligt udmøntede sig i en 2-0 føring på mål af Uffe Troensegaard og Mike Poulsen, der ellers manglede deres normale legekammerat og topscorer Paulo Fernando i front. Kort inden halvlegen blev føringen yderligere cementeret, da Mads Petersen nåede bolden før målmanden på et indlæg og kunne heade bolden i mål.

Det velbesøgte Genforeningspladsen kunne i halvlegen glæde sig over et Union hold, der havde været i kontrol blandt andet takket være en flot præstation af den tilbagevendte tidligere anfører Theis Ploug, der igen har fundet tid til at spille i Union og har spillet flere gode kampe på 2. holdet.

Efter halvlegen fortsatte Union med at være i kontrol, men først i det 75 minut blev der scoret igen. Denne gang var det indskiftede Ingolf Troensegaard, der afsluttede en flot dribletur med at ligge bolden i mål. Samme Ingolf gjorde sig lidt senere igen flot bemærket med et glimrende oplæg til Jeppe Madsen, der blot kunne skubbe bolden det sidste stykke i mål. Flot indhop af Ingolf Troensegaard, der for første gang fik lov at danne angrebspar med sin bror Uffe Troensegaard for Union. Inden det femte mål havde Hvidovre fået reduceret, så slutresultatet blev 5-1 efter en overbevisende Union præstation.

Holdets næste kamp er lørdag kl. 15.15 på Kløvermarken mod IF Føroyar.