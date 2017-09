Tror stadig på det

Men vi skal ikke lægge skjul på, at der ikke er råd til flere svipsere, hvis det skal ende med en top 4-placering. Det bliver ikke let, men der kan tages et vigtigt skridt, når Brønshøj for tredje gang på lidt over en måned møder Næstved på lørdag.

Næverne har godt nok vundet de to tidligere opgør, men i begge kampe var der ikke den store niveauforskel på de to hold. Næstved virker godt nok til at være kommet i gang, men vi tror på, at hvepsene hjemme på Tingbjerg Ground med en stærk opbakning på lægterne kan tage alle tre point.

Selvom resultaterne ikke har flasket sig, så har det være godt at se, at spillerne ikke har givet op på trods af være kommet bagud. Det er netop den indstilling, der skal til, hvis det her skal vendes. Men spillerne kan ikke gøre det alene, så tag ud på stadion, og giv holdet den fantastiske støtte, som vi ved, at I kan give, når kampen fløjtes i gang på lørdag kl. 15.

Så vi håber på at se rigtig mange fans på lægterne, når kampen fløjtes i gang på lørdag kl. 15.

Derudover ønsker vi Næstveds spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.