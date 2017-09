Uglerne klogere end Hvepsene

Fem turneringssejre i træk er blevet afløst af fire nederlag i træk. Brønshøj indledte efterårssæsonen i 2. division med to sejre, men har siden tabt tre kampe – og med pokalnederlaget til Næstved, er man oppe på fire nederlag. I divisionskampen mod naboerne fra AB – Mosederbyet – var stemningen i top på Tingbjerg Ground, hvor 716 tilskuere så AB vinde 1-0.

AB havde store muligheder straks fra start, men det var Brønshøj, som først havde bolden i mål. Men til stor undren for tilskuere og spillere blev Oscar Buchs mål annulleret for offside. Sejrsmålet blev sat ind efter et kvarters spil af Kristian Uth på straffespark. Mikkel Wenzel nedlagde ABs Stefan Nygaard i feltet. Christian Haslund fra Brønshøj Boldklub noterer:

– Kampen steg i intensitet, og flere hårde dueller fandt sted. På et kvarter blev der også uddelt fire gule kort. Fem minutter før pausen blev ABs Tobias Noer sendt til tælling. Han var helt groggy, og kunne knap stå på egne ben, da han blev hjulpet af banen af to mand, og en læge blev tilkaldt. Der var ikke mange afslutninger i 2. halvleg, og dem som kom, var uden for feltet.

Tættest på mål var Martin Nielsens afslutning efter en hurtig vending. Han måtte dog se bolden stryge lige forbi mål. Brønshøj skal snart til at hente point. Det kan passende gøres på fredag den 8. september kl. 18.30, når hvepsene gæster topholdet Hvidovre på Kæmpernes Arena.