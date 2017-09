Unge på Bellahøj viser vej

Af John Steen Johansen, formand for afdelingsbestyrelsen, Bellahøj l og ll, SAB

Mandag den 18. september viste de unge bl.a. leder af Brønshøj Borgercenter, Christian Sørensen, projektrådgiver Majken Gøtske fra Maersk, Institutleder Helle Johansen fra socialrådgiveruddannelsen, SSP sekretariatsleder i København, Tommy Laursen, og socialborgmester Jesper Christensen med flere rundt i Bellahøj bebyggelsen og parken.

Undervejs på turen var der flere stoppesteder. Bl.a. amfiteatret, Degnemosen, gravhøjene og varmecentralen. Alle steder fortalte de unge om historie og nutid i livlig samtale med gæsterne.

Efter rundvisningen blev der spist pizza og diskuteret hyggeligt i fsb-lokalerne i Bellahøj Nord, hvor projektet holder til ligesom det beboerdrevne projekt Sammen om Bellahøj.

Projekt Bella

Projekt Bella, som de unge deltager i, begyndte i starten af 2016. Projektet er baseret på ideen om at børn og unge skal være medbestemmende i vigtige beslutninger i deres lokalmiljø og om deres eget liv. De unge deltagere Salma, Melika, Yassine, Mohammed, Wahid, Eliaas, Hussain, og Anwar, har arbejdet med at blive gode til at holde møder, tage beslutninger og arbejde sammen og præsentere projektet Bellahøj under vejledning af socialpædagog Katrine Bergstrøm Misser og deres tidligere lærer fra Bellahøj Skole, Eva Barfred Plesner. De unge fik i foråret et historisk og demokratisk kursus af Frank Bentin, beboer i fsb og frivillig i den beboerdrevne helhedsplan.

Projekt Bella har besøgt de fire afdelingsbestyrelser på Bellahøj og startet en positiv dialog med dem. De unge har desuden deltaget i mange af de lokale arrangementer fra fastelavnsfest til teater og folkekøkken, hvor de har fået ungdomsløn for deres arbejde.

Støtte fra flere sider

I maj måned deltog de unge i en international konference i Reykjavik, Island, hvor de præsenterede Projekt Bella på engelsk for mere end 70 deltagere fra hele verden, der modtog præsentationen meget positivt og stillede mange spørgsmål. Det var en meget stor og vellykket oplevelse for de unge, der i samarbejde med de involverede forskere havde henvendt sig med en beskrivelse af projektet og med støtte fra Dansk Socialrådgiverforening var blevet anbefalet og inviteret til at komme til konferencen.

Projektet, der er udviklet i samarbejde med forskere og frivillige i Bellahøj-bebyggelsen, er støttet at Den Møllerske Støttefond / Maersk og Brønshøj Borgercenter, der har administreret økonomien.

De unge fortæller, at projektet og de mange aktiviteter har betydning for deres personlige udvikling. De har lært meget og er blevet bedre til at stå frem, holde oplæg og se sager fra flere sider.

Projekt Bella løber frem til udgangen af oktober, hvor de unge har endnu en præsentation og deltager i en workshop på en forskningskonference om børns ret til involvering i beslutningsprocesser.