Union vandt igen

To straffesparksscoringer af Paulo Fernando sikrede Union en sejr på 2-0 i ”Slaget om Nordvest”, da KFUM blev besejret i Emdrupbanen. Uffe Troensegaard blev begge gange fældet i feltet – og det ene straffe var mere oplagt end det andet. Fernando udnyttede begge straffespark med stor sikkerhed.

– Kampen var mere jævnbyrdig end cifrene antyder. Mange store præstationer på holdet, men også meget afgørende, at målmand Christian Hammerum redder os, da en KFUMer er alene med ham., mens vi havde to mand udvist. Vi sad på 1. halvleg, KFUM på 2. halvleg. De har et godt hold og har fået tilgang af et par futsal-landsholdsspillere, fortæller Union-træner Morten Vinther.

Nu er der topkamp mod HB, der trods oprykkerstatus er blandt favoritterne til en plads i Danmarksserien, fordi de har fået tilgang af mange stærke spillere: – Det er en kamp, som vi ser frem til, men vi skal spille op til vores allerbedste, hvis vi skal vinde, siger Unions træner.