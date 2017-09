Vi skal ikke ties ihjel

Af Marie Andersen

Fsb´s administrerende direktør Bjarne Larson, skriver i BH avis d.29-8, at de har lært af den måde de har renoveret på, så nu bliver alle genhuset.

Men hvad med alle os der er blevet syge og traumatiseret af at bo ca.8 måneder i støv, støj og flyttekasser, til loftet. Alt socialliv blev ødelagt! Ingen gæster, ingen børnebørn på besøg, ingen fødselsdag og jul, med store omkostninger- menneskeligt og økonomisk, for os som blev udsat for starten af renoveringen.

Dette er fakta og ikke valgkamp, og skal ikke glemmes eller ties ihjel. Og hvis beslutningerne tages på et oplyst grundlag, så var det måske en ide at sætte en stærkere pære i fatningen.