Wonderful Copenhagen glemmer vores bydel

Wonderful Copenhagen høster kritik fra Laura Rosenvinge (S). På deres hjemmeside markerer et kort over København både Dragør, Hellerup og brokvarterne, men ikke københavnske bydele som Brønshøj-Husum, Vanløse og Nordvest. Københavnske skatteborgere er med til at finansiere turismefremme i hovedstaden igennem Wonderful Copenhagen. Men ifølge Laura Rosenvinge er det problematisk, at organisationen glemmer store dele af København i deres markedsføring.

– København er meget mere end brokvarterne og Indre By, lyder det fra Laura Rosenvinge, som er socialdemokratisk kandidat til kommunalvalget og opvokset i Husum.

Ifølge Laura Rosenvinge bør politikerne reagere, når Wonderful Copenhagen undlader at markedsføre store dele af København. Det bidrager nemlig til mange menneskers opfattelse af, at København kun udgøres af brokvartererne og bykernen. Samtidig med at det, ifølge kandidaten, også bidrager til et uforløst turisme potentiale i bydele som Brønshøj-Husum.

– Vi har jo også seværdigheder i Brønshøj-Husum, fortæller Laura Rosenvinge. – Voldene fortæller en masse historie om København. Utterslev Mose er et unikt grønt område. Amfiteateret ved Bellahøj er et fornemt stykke arkitektur.

Laura Rosenvinge opfordrer desuden bydelens borgere til at sende flere forslag til seværdigheder til hende på laura.rosenvinge@hotmail.dk, hvorefter hun vil dele listen med Wonderful Copenhagen.

– Jeg vil gerne sende et signal til Wonderful Copenhagen om, at vi er mange, der er stolte af vores bydel og alt det, den har at byde på. Jeg håber, de vil tage det til efterretning fremadrettet, siger hun.