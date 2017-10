ABC i nye klublokaler

ABC står for ”Arbejdernes Bicycle Club” og blev stiftet i 1894 med det formål, at skaffe billige cykler til medlemmerne samt at dyrke selskabeligt samvær og at agitere for Socialdemokratiet – det sidste formål gled dog relativt hurtigt i baggrunden.

Klubbens første formand var den kendte socialdemokrat F. J. Borgbjerg, der senere blev socialminister i den første socialdemokratisk ledede regering under Th. Stauning.

ABC har i dag 280 medlemmer, hvoraf 230 er aktive. Mange af Danmarks største ryttere har kørt i klubben – bl.a. Ole Ritter, Jens Veggerby, Michael Sandstød og senest også Magnus Cort.