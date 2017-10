Lørdag den 7. oktober fra kl. 11 til 14 afholder Brønshøj Mostelaug æbledag på Brønshøj Torv, hvor der er mulighed for at få mostet sine æbler og at deltage i Susse Volanders æbleworkshop for børn. Arrangementet er en videreførsel af den æbledag, som Brønshøj-Husum Lokaludvalg har stået for gennem en årrække.

På dette års æbledag vil der også være mulighed for at få små smagsprøver fra Restaurant Blå Congo.