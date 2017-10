Aktiv efterårsferie for børn og unge i Husum og Tingbjerg

FerieCamp er Københavns Kommunes aktivitetstilbud til børn og unge i skoleferierne. Trampolin, bridge, skak, rollespil og madlavning er bare en håndfuld af de gratis aktiviteter, der er på programmet til FerieCamp denne efterårsferie i Husum og Tingbjerg. Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) glæder sig over udsigten til endnu en aktiv skoleferie:

-Med FerieCamp er der nærmest garanti for ikke at kede sig i efterårsferien – tværtimod er der noget for alle på programmet, ligesom der er rig lejlighed til at finde nye kammerater. Det er en rigtig god måde at introducere børnene til de mange fritidstilbud, vi har, og derfor er jeg også rigtig glad for, at vi har fået afsat midler til en udvidelse af projektet de kommende år, siger borgmesteren.

Ved de netop overståede budgetforhandlinger blev der afsat 1,7 millioner kroner årligt i 2018-21, som skal bruges på at udvide FerieCamp til to nye bydele, Bellahøj og Amager Øst.

• FerieCamp er aktiviteter for børn og unge i alderen 6 til 17 år.

• I efterårsferien 2017 er der FerieCamps i følgende områder: Amager, Bispebjerg, Husum og Tingbjerg, Nørrebro og Sydhavnen. Desuden er der PigeCamp 16.-18. oktober i Hillerødgade Bad & Hal.

• Det koster ikke noget at deltage og kræver ikke tilmelding.

• FerieCamp i efterårsferien foregår fra den 16. til 20. oktober 2017.

• Find mere information på www.feriecamp.kk.dk