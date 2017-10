Beboerdemokrati under pres

Onsdag i sidste uge havde afdelingsbestyrelsen i boligselskabet SAB på Bellahøj l og ll indkaldt beboerne til informationsmøde på Restaurant Bellahøj om en række aktuelle problemer mellem afdelingen og KAB, som er den organisation, der administrerer for SAB. De omkring 100 deltagere fyldte salen helt ud og det blev et møde, der afdækkede afdelingsbestyrelsens utilfredshed med forholdet til KAB.

Formanden for afdelingsbestyrelsen, John Steen Johansen, sagde i sin indledning, at det var et vigtigt møde, hvor bestyrelsen ønskede at tale med beboerne om især to alvorlige forhold., hvor beboerdemokratiet tilsyneladende er under et betænkeligt pres.

To gange i Folketinget

Afdelingsbestyrelsen finder ikke, at de har fået fuld adgang til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens budget og regnskab. Dette selv om det er afdelingsbestyrelsen, der skal godkende driftsbudget og årsregnskab for boligafdelingen.

– Det er en konflikt, der har stået på i snart lang tid og jeg synes det er utroligt, at vi ikke kan få alle bilag at se, siger John Steen Johansen. Heller ikke fra hovedforeningen SAB har der været hjælp at hente, og i sin afmagt har afdelingsbestyrelsen nu to gange haft foretræde for Folketingets Boligudvalg, hvor ministeren i et svar har givet afdelingsbestyrelsen ret i, at denne har ret til at se ethvert bilag vedrørende det lokale budget og regnskab.

Brønshøj-Husum Avis har spurgt formanden for Boligselskabet SAB, John B. Sørensen, og direktøren for KAB, Jens Elmelund, om afdelingsbestyrelsen nu har fået mulighed for at se ethvert bilag. I et svar, ikke fra de to herrer, men fra en kundechef i KAB, Lene Vennits, oplyses, at John Steen Johansen tidligere har gennemset en række bilag.

Til dette siger John Steen Johansen, at det ikke er det samlede bilagsmateriale for regnskabsåret 2016/17, der er blevet givet adgang til, men kun noget af det. For at foretage en grundig gennemgang og kontrol er det nødvendigt med uhindret adgang til hele bilagsmaterialet, siger han.

Bortvisning af medarbejder

En af baggrundene for afdelingsbestyrelsens særlige interesse for at kunne foretage en kritisk gennemgang af bilagene vedrørende afdelingens økonomi, er at en driftslederassistent i starten af året blev bortvist, efter at han havde givet udtryk for, at der efter hans opfattelse var tale om at opgaverne til håndværkerne ikke gik efter udbudsreglerne, og at man ansatte egne venner, samt at der blev skruet op for håndværkerpriserne.

Bortvisningen skete uden løn og kom helt bag på afdelingsbestyrelsen, der ikke er orienteret om baggrunden for bortvisningen.

– Afdelingsbestyrelsen var interesseret i, sammen med KAB, diskret at undersøge, om der var noget om det, som den bortviste driftslederassistent havde sagt. Men det var hverken KAB eller SAB interesseret i, siger John Steen Johansen. SAB og KAB ønsker ikke at udtale sig om baggrunden for bortvisningen af driftslederassistenten, da de betragter det som en personalesag.