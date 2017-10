Bent bliver i Ruten – indtil videre

Kristensen fra supermarkedet Spar i Ruten i Tingbjerg, da han i sidste uge kunne læse i Brønshøj-Husum Avis, at der nu ligger et forslag til lokalplan for Store Torv i Tingbjerg. Forslaget blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, der tiltrådte at forslaget sendes videre til behandling i Borgerrepræsentationen. Herefter sendes forslaget i offentlig høring i otte uger.

– Det er overraskende, at vi som handlende på Store Torv ikke er blevet orienteret om, at det er nu, man politisk behandler forslaget til den nye lokalplan, der betyder, at ejendommen, hvor både min butik og Aldi ligger, skal rives ned. Men så er det jo godt, at vi har Brønshøj-Husum Avis, siger Bent Kristensen.

Han tilføjer, at han ikke er på vej til at lukke butikken, før der efter planen åbner en ny Lidl på Lille Torv i Tingbjerg, eller før man går i gang med nedrivningen af hans nuværende butik.