Bevægelsesuge på Bellahøj Skole

Børnehaveklasserne havde deres egne værksteder, hvor eleverne i 9. idrætsklasse fungerede som hjælpelærere, mens eleverne i 1.-5. klasse selv kunne vælge mellem 11 værksteder, og eleverne i 6.-9. klasse havde 14 værksteder at vælge imellem.

– Vi har brugt hele ugen på en bevægelsesfaguge og har ikke kun haft aktiviteter på Bellahøj Skole, men har haft mange af vores elever andre steder, fortæller Tanja Agergaard, der er lærer og koordinator på projektet, der for første gang afvikles på Bellahøj Skole.

Både inde og ude har Bellahøj Skole mange faciliteter, der understøtter en tidssvarende undervisning og skolens status som Københavns Idrætsskole. Udenfor har skolen blandt andet en kunstgræsbane og en løbebane samt en lang række redskaber og opstillinger, der opfordrer til aktiviteter.

– Vi har elever, der har været i Zoologisk Have for at lave bevægelsesanalyse hos dyr, og i Uggerløse Skov for at klatre i træer og få mere at vide om skoven, fortæller Tanja Agergaard. – Et hold har været på byvandring i København, andre har spillet frisbee-golf i Valbyparken, og vi har brugt Degnemosen og Bellahøj Friluftsscene og naturligvis Bellahøjhallen og Bellahøj Svømmestadion, tilføjer Tanja Agergaard.

Foto: Kaj Bonne

Se flere af Kaj Bonnes fotos her