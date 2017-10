Brønshøj-Husum Avis hyldet

Anledningen var blandt andet kåringen af årets bedste nyhedshistorie- en pris som Brønshøj Husum Avis var nomineret til med deres dækning af ”skandalerenoveringen i Tingbjerg”. Artikelserien blev hædret med en fin 4. plads.

Journalist Dorthe Brandborg har fulgt sagen i over et år og skrevet flere artikler om beboerne, der er har måttet leve i skimmelsvamp og været udsat for asbeststøv, mens de har boet i deres lejligheder under renoveringen af fsb´s alemene boliger. Sagen fik, efter omtalen i Brønshøj Husum Avis, bevågenhed i både Borgerrepræsentationen og i Folketinget. Sidstnævnte arbejder stadig på en løsning, så man ikke i fremtiden kommer til at udsætte beboere for fare.

-Det har været skræmmende at se, hvordan man fra fsb og myndighed har kunnet lade så mange mennesker i stikken. Vi bor i Danmark – sådan noget burde ikke kunne ske, fortæller Dorthe Brandborg, der er taknemlig for den tillid hun har mødt fra beboerne i Tingbjerg.

Artiklerne er at finde på www.bha.dk