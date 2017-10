Bulldogsene buldrer derudaf

33-13. Otte sejre, tre uafgjorte og ingen nederlag. Det er facit for Husum Boldklub efter 11 spillerunder af serie 1 i fodbold. I fredags vandt Husum ude 4-0 over bundholdet Nørrebro United og lagde dermed tre nye point oven i de i forvejen mange. Det ligner en tilbagevenden for Nordrupvejens stolthed.

Målene i Mimersparken på Nørrebro blev leveret af Christoffer Sisbo, Lasse Syndergaard, Rasmus Rosenberg og Josef Moussa. Bulldogsenes supporters mødtes til en opvarmningsbajer på Pub Lord Nelson, inden de drog ind til regnvejrskampen længere inde i byen.

Fredag aften kl. 18.15 spiller Husum sæsonens sidste hjemmekamp. KFB kommer på besøg, og Amagerholdet hører til i den tungere ende af serie 1

To uafgjorte

Boldklubberne Fix og Stefan fik igen-igen point. I serie 1 spillede Fix sin fem uafgjorte kamp i år, da det blev 1-1 mod Sunred Beach.

Stefan har også spillet fem uafgjorte kampe. I fredags spillede Stefan uafgjort for tredje gang i træk, da det ude blev 2-2 mod Boldklubben Heimdal fra Fælledparken.