Bydelen pyntet med plakater

Fra i lørdags kl. 12 var det tilladt at sætte valgplakater op, og rigtig mange aktive fra de politiske partier havde travlt med at pynte bydelen med opfordringer til at stemme på en bestemt kandidat eller et bestemt parti. Der var særlig rift om de særligt attraktive pladser som fx torvene og Frederikssundsvej.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i år strammet grebet om ulovligt ophængte plakater. Er plakaterne til fare for trafikken, vil forvaltningen fjerne dem med det samme, og hænger der stadig valgplakater efter den 29. november, som er sidste frist for at tage plakaterne ned, vil de ligeledes blive fjernet. Regningen for kommunens arbejde vil blive sendt videre til de ansvarlige partier eller kandidater.