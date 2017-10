Chapper (ham fra Ramasjang!) inviterer om bord i teatrets rumraket og begiver sig op mellem fjerne planeter og gakkede galakser for at finde sin elskede morfar, der er flyttet ud på en stjerne et sted langt borte i det uendelige univers. Undervejs møder han både flyvende tallerkner, rumvæsner og en mystisk mælkevej.

Chappers rumrejse er en sjov, men også rørende fortælling for børn fra 5 år og deres voksne om at lede efter noget, man har mistet. En visuel fortælling rigt illustreret med animationer, som Chapper tegner live for børnene samtidig med, at han folder historien ud med masser af musik, rap og alien-beatbox.

Forestillingen spilles i teatrets bus på Brønshøj Torv. Efter forestillingen byder Brønshøj Bibliotek på lidt at spise/drikke på biblioteket. Billetter via Brønshøj Biblioteks hjemmeside (2700familieklub).