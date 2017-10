Christians forvandling

Første møde med kostvejleder Cecilie Mathorne

“Kan man få danskvand med baconsmag uden kalorier?

For så er det intet problem at leve sundt.” (citat fra Christians første konsultation med Cecilie)

… og det findes temmelig sikkert. Men først og fremmest skal vi sikre Christians krop en god, sund og nærende kost.

Med Christians ønske om at komme lidt ned i vægt og blive stærkere på løb, har han fået foretaget en kropsanalyse og kostregistrering af hans daglige måltider. Christian fortæller, at han godt ved at han nok ikke altid lever så sundt som han burde og drikker nok lidt for meget kaffe.

Det er ofte en øjenåbner at se hvad man indtager sort på hvidt. Vi har nemlig en tendens til at glemme hvor mange små snacks der egentlig ryger indenbords i løbet af dagen. Det havde Christian også, og særligt var det lidt af en øjenåbner, da han opdagede hvordan “aften-hyggen”, i form af vin og chips, dækkede størstedelen af dagens kalorie indtag.

Til Christians første konsultation fandt vi sammen 3 fokusområder:

1. Give kroppen en kost baseret på næringsfyldte, friske og gode råvarer

2. Holde en fast rytme i dagens hovedmåltider, så blodsukkeret holdes stabilt og forbrændingen konstant.

3. Få flere grøntsager på tallerkenen til frokost og aften.

Nu er det op til Christian at holde rytmen i hverdagen, sørge for at give kroppen de bedste betingelser og den bedste næring, for at tage den form han ønsker. Der skal gøres en indsats og det kræver noget viljestyrke, når gamle vaner og rutiner skal ændres.

Jeg er spændt på at se, om Christian formår at holde skruen i vandet og at gøre op med sig selv, om de chips virkelig er så hyggelige, at de SKAL indtages hver aften.

Første møde med løbecoach Julie Carl

”Jeg kan løbe på rutinen og har en god grundform” mente Christian, på vores første løbecoachingsession i september. Den foregik i rare omgivelser i et mødelokale og ikke ved Utterslev Mose, hvor vi fremover skal mødes og træne. For før vi starter op med at løbe, er der nogle vigtige ting vi skal have snakket om.

Når man som Christian starter et forløb op, skal der nogle facts på bordet først. Nemlig:

* Konkret mål med træningen

* Ens motivationsfaktorer (delmål, belønning, nogle andre at løbe med, at løbetræneren er ved ens side m.v.)

* Udgangspunktet; Formen nu og her.

* Antal ønskede træninger om ugen

* Er der anden form for træning i forløbet Fx cykler, spiller fodbold, går meget osv.)

* Skadeshistorik

* De rigtige løbesko?

Vi fik en god snak, og Christian har et helt konkret ønske om at kunne løbe Berlin Halvmarathon den 8. april 2018 under 2 timer. En ekstra motivationsfaktor, er det vægttab, som der gerne skulle komme undervejs, med dertilhørende lavere blodtryk og en sundt kolesteroltal.

Christian er selv tyvstartet og har i en måneds tid løbetrænet 3 gange om ugen med i alt 15-20 km + lavet noget styrketræning i fitnessrummet på hans arbejde på DTU. Det er gået godt, men som træner har jeg været lidt efter ham, da det er vigtigt at han ikke lægger for hårdt ud, selvom han tidligere har været i god form.

Et er at Christians krop og hukommelse ved hvad det vil sige at løbe, men noget andet er vævet, hans mindre muskelmasse, en højere alder og en forkert kost gennem den seneste periode.

Jeg har fået lagt en træningsplan for Christian, som bygges langsomt op og med udgangspunkt i, at han er ’let øvet’ og ikke en jernmand fra dag 1! Heldigvis har vi god tid til at bygge hans form op, da mange gerne vil forcere den tid det tager at blive en god løber. Det kan nemlig ikke lade sig gøre.

Med en let løftet pegefinger har jeg et par gange måtte fortælle Christian, at han løber for langt her i starten og presser citronen for meget. Derfor kom det heller ikke bagpå mig, at jeg forleden fik en besked Christian der lød som følger:

Christian: ”Jeg var ude at løbe en lang tur i søndags og det gik rigtig godt indtil jeg pludselig fik ondt i baglåret. Jeg ville ellers så gerne have rundet de 10 km!”

Julie: ”Klassisk skade. Det er et tegn. Din træning skal bygges langsomt op, da løb er en stor belastning!”

Christian: ”Jeg ved det godt – men jeg ved bedre end alle andre. Jeg skal være klar til Friløbet og føre min kæreste gennem de 10 km, så hun får en god oplevelse…”

Og sådan blev osteopat Michael W. Jørner bragt på banen helt akut i håb om at Christian kunne nå at blive klar til Friløbet.

Besøg hos Osteopat Michael Weber Jørner i Kaiser Sport og Ortopædi

Til konsultationen hos mig, beskrev Christian sig selv som en rund og glad herre, der gerne vil tilbage på sporet motionsmæssigt, men også vil ændre sin livsstil til det bedre.

Christian er allerede startet op med at se sin nye løbecoach Julie Carl, men har i sin iver brudt det første gode råd fra hende. ”Start stille og roligt op”. Så på en 9 km løbetur mærkede Christian en spænding i venstre baglår, som han ikke har prøvet før. Heldigvis reagerede Christian fornuftigt på smerten og gik humpende hjem igen. Smerter skal nemlig respekteres og absolut ikke løbes væk, selvom klicheen kunne finde på at sige den slags.

Før jeg gik i gang med min behandling af Christian, fortalte jeg om hvad en osteopat egentlig er:

I Danmark har de fleste osteopater en uddannelse som fysioterapeut bag sig, inden de starter på den 5 årige osteopat-uddannelse. Osteopati er en manuel tilgang til at undersøge og behandle dysfunktioner i kroppen. Osteopaten søger at skabe normal bevægelighed og derved skabe normal funktion og smertefrihed. Der tages udgangspunkt i følgende:

Osteopatens fire grundlæggende tanker

1. Kroppen er og fungerer som en biologisk helhed

2. Intet væv er bedre end dets blodtilførsel

3. Form følger funktion

4. Kroppen har selvhelende kapacitet

Kroppens tre overordnede systemer:

1. Bevægeapparatet

2. Nervesystemet

3. Organsystemet

En osteopat kan beskrives som en detektiv, der leder efter manglende bevægelighed i de tre ovenstående systemer. Nedsat bevægelighed giver dårligere funktion og deraf dårligere helse.

Tilbage til Christian. Der var sat en time af til en grundig undersøgelse. Trods ihærdig søgen, kunne undersøgelsen ikke afdække en muskulær årsag til smerten, som Christian selv troede det var. Smerten skyldtes derimod en fejlbelastning af nervevævet lokalt. Formodentlig som følge af at Christians bækken langt fra bevæger sig optimalt – og sikkert også pga. en for ambitiøs opstart på løbet.

Derfor blev der brugt en del tid på at genoprette normal funktion af bækkenet. Desuden fik Christian en grundig instruktion i hjemmeøvelser, der skal forstærke effekten af behandlingen.

Om et par uger skal Christian til kontrol hos mig igen, så eventuelle nye tiltag kan sættes i værk.

De rigtige løbesko til Christian

At løbe med HELE kroppen!

Et godt udgangspunkt for at starte op med at løbe, er at få lavet en løbestilstest, så de sko man løber med hjælper én og ikke er medvirkende til at øge skadesrisikoen. Derfor har Christian været en tur på løbebåndet til en Kaiser Løbetest.

De fleste tænker nok primært på fødderne, når de tænker på løbesko. Sidder de komfortabelt? Føles de lette at have på? Er farven pæn?

I Kaiser Sport og Ortopædi rådgives løbere til valg af løbesko, med udgangspunkt i hele kroppen, som en slags ’3D’-analyse. Det er alle medarbejderne opfostret med, og det er en del af dna’en, når man besøger butikken. Testen er helt gratis og tager udgangspunkt i tre overordnede elementer i rådgivningen:

• Hvordan er du bygget?

• Hvordan bevæger du dig biomekanisk? – fra top til tå

• Hvad løber du i i dag?

Efter en snak og gennemgang af anatomien og fødderne med fysioterapeut Patrick inde i butikken, var Christian en tur på løbebåndet i sine gamle løbesko. Han blev bogstaveligt talt filmet fra top til tå og bagfra, så optagelserne kunne afsløre alle bevægelser. Det var tydeligt at der var behov for en sko, med god støddæmpning, da Christian har haft problemer med knæ der hæver efter en løb. Så valget faldt på klassikeren Saucony München 12.

Selv med de rette sko, skal træningen bygges langsomt op, så det er bestemt ikke skoenes skyld, at Christian måtte tage sig til baglåret 😉