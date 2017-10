Dans smilet frem på Pejsegaarden

Musik, bevægelse og dans bringer glæde og får smilet frem på læberne. Det vil landets parkinsonfamilier kunne opleve, når Parkinsonforeningen byder parkinsonramte og deres pårørende op til dans i et landsdækkende projekt under navnet ’Dans med Parkinson’. Projektet har fokus på at skabe livsglæde, og det forener bevægelse, danseundervisning, musik, rytmik og motion. Pejsegaarden starter undervisningsforløbet den 1. november kl. 10.30 og alle Parkinssonramte og deres pårørende er velkommen til en gratis prøvetime.

Projektet, der gennemføres med støtte fra TrygFonden i en tre-årig periode, er baseret på internationale og nationale undersøgelser, der viser, at parkinsonramte får det bedre fysisk, mentalt og socialt, når de danser regelmæssigt. Eksempelvis oplever de parkinsonramte forbedringer i forhold til stivhed, stabilitet, bevægelse i hænder samt ansigtsudtryk. Derudover giver dansen en række positive effekter på det sociale liv, sundhed, kropsfølelse, mobilitet og gør de parkinsonramte bedre i stand til at udføre hverdagsaktiviteter.



Dans giver glæde og ny energi

Projektleder hos Parkinsonforeningen Marlene Grønnegaard er ikke i tvivl om dansens positive effekt på både de parkinsonramte og deres pårørende:

”Dansen giver ro og balance og er med til at træne de parkinsonramtes gang og motorik. Men fremfor alt er det med til at give masser af livsglæde, både til de parkinsonramte og de pårørende. Derfor opfordrer vi alle, der har Parkinson inde på livet, til at tage deres familie eller venner under armen og deltage i undervisningsforløbet. Al erfaring viser, at netop dansen er en rigtig god aktivitet at være sammen om. Zitta Mogensen er en af de danseinstruktører, som deltagerne vil kunne møde på Pejsegaarden.

-Jeg elsker at danse og undervise i dans. Efter at have været igennem en særlig uddannelse, hvor vi har fået en grundig introduktion til Parkinson og oplevet, hvor stor en forskel man rent faktisk kan gøre med dans og musik. Jeg er nu parat til at formidle livsglæden til parkinsonramte og deres pårørende her i området. Når man danser, er man ikke længere en patient eller pårørende, man er simpelthen bare en danser. Det giver en fantastisk energi, siger Zitta Mogensen, der lover, at der ikke bliver dirigeret alt for hårdt rundt med deltagerne.

Ronnie Handskemager, indehaver af Pejsegaarden er glad for at det nu er muligt at invitere Parkinsonramte familier indenfor.

-Vi arbejder hårdt for at skabe et miljø på Pejsegaarden, hvor alle kan føle sig trygge og nyde at danse. Vi tilbyder dans og glæder os til at byde alle Parkinson ramte familier op til dans.

Projektet kommer til at køre i tre år og kulminerer med et fælles landsstævne fyldt med dans, rytme, samvær og inspiration i 2019.