Dansk Flygtningehjælp samler ind i november

-Arbejdet er gået i gang, og det er nu vi opfordrer indbyggerne i Brønshøj/Husum distriktet til at gå på gaden med os søndag den 5. november, hvor vi samler ind til mennesker på flugt. Ved at samle ind gør du en forskel for nogle af verdens mest udsatte flygtninge. fortæller Camilla Torp-Smith, der er distriktskoordinator for Dansk Flygtningehjælp i Brønshøj/Husum.

Mennesker på flugt har fået rykket deres liv op med rode. Mange har mistet kontakten til deres familie, naboer og venner. De har ikke mulighed for at give deres børn og syge fornødne ting som medicin, mad, drikke, tøj og sko, og de lever i uvished om, hvad fremtiden byder dem. Pengene fra årets indsamling går udelukkende til Dansk Flygtningehjælps internationale arbejde med et særligt fokus på flygtningekriserne i og omkring Sydsudan og Syrien, hvor millioner af mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem.

Derudover er du som indsamler med til at gøre det muligt at rykke hurtigt ud, når en ny krise tvinger voksne og børn til at forlade deres hjem. Meld dig som indsamler hos din lokale koordinator og gør en forskel, når Dansk Flygtningehjælp samler ind til verdens flygtninge søndag d. 5. november på tlf. 3373 5111 eller flygtning.dk/li, hvor du også finder praktiske oplysninger om indsamlingen.

Ifølge FN er mere end 65 millioner mennesker i dag på flugt. 13,5 millioner syrere og 3,5 millioner syddanesere er blevet tvunget til at forlade deres hjem, og der er mere brug for din hjælp en nogensinde. Dansk Flygtningehjælp er tilstede både i Syrien, Sydsudan og de nabolande, som tager imod millioner af flygtninge. Det enorme antal flygtninge udgør en kolossal udfordring for landenes kapacitet til at møde flygtningenes støt stigende behov for basale ydelser som vand og medicin.