De små spiser

De små kommer til at danse og lave fagter sammen til troldesangen i Norge, danse stopdans og samba i Brasilien, sige som heste og huske at tage sikkerhedsselen på, når flyveren letter. Undervejs i showet bliver der vist billeder af en flyver, der rejser rundt i verdens lande, mens de to musikere Sofie Christiansen og Rasmus Hollerup spiller udvalgte sange, er der billeder fra det aktuelle land.

Showet er mest for de 2-8-årige og gratis for dem under 1 år. Billetter som både inkluderer mad og underholdning koster 65 kr. Der er få billetter tilbage på pilegaarden.kk.dk.