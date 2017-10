De stiller op

Det bliver også denne gang en af meget store stemmesedler, der skal tages i brug, når københavnerne den 21. november møder op på afstemningsstedet for at sætte krydset. Følgende partier og lister stiller op til valget om de 55 pladser på Københavns Rådhus:

A – Socialdemokratiet

B – Radikale Venstre

C – Det Konservative Folkeparti

D – Nye Borgerlige

E – Christiania-Listen

F – SF – Socialistisk Folkeparti

G – Kærlighedspartiet

(Regnbuefolket /

Befri Christiania)

H – En Død Hest

I – Liberal Alliance

J – Hampepartiet

K – Kristendemokraterne

L – Lavere skatter og afgifter

M – Byrådslisten

N – Nationalpartiet

O – Dansk Folkeparti

P – Stram Kurs

Q – Feministisk Initiativ

R – Kommunisterne i

København

T – Schiller Instituttets Venner

U – Sunshine Partiet

V – Venstre, Danmarks

Liberale Parti

Y – Det Tavse Flertal

Z – Fabeldyret –

Livstidspræsident

Æ – Dovne Robert

Ø – Enhedslisten –

De Rød-Grønne

Å – Alternativet

For at få godkendt en kandidatliste skal den i Københavns Kommune anbefales af mindst 150 vælgere (stillere). Stillerne skriver under på, at de ønsker, at listen stiller op.