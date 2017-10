Det sker i kirken uge 40

Filmaften i Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 3. oktober, kl. 18 er der filmaften i Tingbjerg Kirke, hvor man kan se dramaet ”Wild”, hvor Cheryl Strayd forsøger at komme sig over tabet af sin mor. Hun har ramt bunden med stoffer og en smertefuld skilsmisse. Hun beslutter sig nu for at vandre ad The Pacific Crest Trail – en 4000 km lang strækning fra Californien til Canada, hvor hun udover de mange tanker også må takle de mange udfordringer ved at gå den lange tur

Skal bamsen døbes?

Der er nu igen mulighed for at få sin bamse døbt i Bellahøj Kirke, ovenikøbet med udstedelse af bamsedåbsattester. Det sker ved spaghettigudstjenesten onsdag den 11. oktober, kl. 17, der efterfølges af fællesspisning. Maden er gratis for børn, og koster 30 kr. for voksne. Tilmelding ikke nødvendig.

Bag om ”Herrens Veje” i Bellahøj Kirke

Der er Aftenrum i Bellahøj Kirke på torsdag den 5. oktober, kl. 19, hvor aftenens aktuelle gæst er Kaspar Munk, som er medinstruktør på DR’s nye store søndagsserie ”Herrens Veje”.

I ”Herrens Veje” inviteres seerne ind i et familiedrama om det moderne menneskes tro og især tvivl. Historien er centreret omkring en familie af præster, der alle kæmper med de store spørgsmål i livet.

Kaspar Munk vil blandt andet fortælle om tilblivelsen af ”Herrens Veje”, vise klip fra serien og svare på spørgsmål.

Ungdomsgudstjeneste i Husumvold Kirke

KULT (Kirke Uden Lange Taler) står bag ungdomsgudstjenesten torsdag den 5. oktober, kl. 18.30 i Husumvold Kirke. KULT er et samarbejde mellem Husum og Husumvold Kirke, og sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby vil holde en kort prædiken og servere Oreos og hindbærbrus til nadveren

Fredagsmøde om kvindelige præster

De første kvindelige præster i Danmark blev ordineret i 1948, og det vil pensioneret sognepræst Lis Bisgaard fortælle om på Fredagsmødet i Husumvold Kirke den 6. oktober, kl. 14. Fredagsmødet indledes med en kort andagt.

Ord & Musik i Husumvold

Tirsdag den 10. oktober, kl. 17 er der Ord & Musik for børn i Husumvold Kirke med Kirsten og Kirkemosen. Forestillingen er en musikalsk guide om livet i kirken og er særlig velegnet for de ældste børnehavebørn og børn i indskolingen. Efter forestillingen er der fælles spisning.

H.C. Andersen og kristendommen

Der er ingen tvivl om, at H.C. Andersen forholdt sig til kristendommen i sine eventyr og andre steder. Men hvad var det for en kristendomsforståelse, han skrev sig frem til? Det kan man høre mere om tirsdag den 10. oktober, kl. 19.30, hvor alle er velkommen i Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Allé 5 til foredrag ved Ulla Morre Bidstrup, ph.d. i teologi og uddannelsesleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Kaffe og foredrag 20 kr.

Løvfaldstur til Kastrup Kirke

Tirsdag den 17. oktober, kl. 14 kører bussen fra Brønshøj Kirke ud i det blå og passagererne kan nyde efterårets smukke farver, hinandens selskab og drikke kaffe et hyggeligt sted. Alle er meget velkommen til at deltage og opleve det hyggelige samvær i Brønshøj Menighedspleje. Billetter købes på kirkekontoret.

Foredrag i Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 10. oktober, kl. 17 er der spisning i Tingbjerg Kirke efterfulgt af Gudstjeneste kl. 18 ved Mette Basbøll. Kl. 19 er der foredrag ved Poul Herluf. Han kalder sit foredrag ”Mine 10 år på Filippinerne”. Tilmelding til spisning sker hos kirketjeneren inden 6. oktober. Poul Herluf er kendt i området omkring Husum-Tingbjerg hvor man kan møde ham mange i mange sociale sammenhænge, så det er en aktiv pensionist, som denne dag vil fortælle om en del af sit liv.

Gudstjenester uge 40

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 8/10, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Onsdag 11/10, kl. 17: Spaghettigudstjeneste

v/ Marija Iversen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 8/10, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 8/10, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 8/10, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 10/10, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 8/10, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Morten Sternberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 8/10, kl. 11:

Højmesse

Søndag 8/10, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 8/10, kl. 10:

Højmesse

v/ Morten Holmriis