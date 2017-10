Det sker i kirken uge 41

Frokost, gudstjeneste og foredrag

Onsdag den 18. oktober er der i Tingbjerg Kirke kl. 12 frokost, kl. 13 gudstjeneste ved Mette Basbøll og kl. 13 et musikalsk foredrag, hvor Lis Bisgaard fortæller om sangerinden Trille, en sanger som betød meget for mange og mange stadig husker tilbage på. Lis Bisgaard sætter ord på tiden som hun og Trille befandt sig i. Lene Fibiger synger et par solosange af Trille og Ole Finnesen akkompagnerer på klaveret. Tilmelding til frokosten, skal senest den 16. oktober hos kirketjeneren.

Bliv klogere på den fælles lokalhistorie

Ved Fredagscaféen i Bellahøj Kirke den 13. oktober, kl. 14, kan man høre interessante og spændende anekdoter om bydelens udvikling. Bellahøj Kirke får nemlig besøg af tidligere museumsleder ved Brønshøj Museum, Lars Cramer-Petersen, som vil fortælle om udbygningen af Bellahøj og Brønshøj i perioden 1900-1955. Som sædvanligt vil der også blive sunget højskolesange. Foredraget er gratis, og alle er velkomne.

Film i Bellahøj Kirke

Torsdag den 12. oktober, kl. 19 er der svensk film i Bellahøj Kirke. ”Simon og egetræerne” handler om venskabet mellem to drenge og deres familier, samt deres skæbne i Göteborg i tiden under 2. verdenskrig. I centrum står den bogligt stærke Simon, der er halvt jøde, og adopteret af ægteparret Karin og Erik Larsson. Simon er ven med den jødiske dreng Isak Lentov, hvis far Ruben, er en velhavende boghandler. Rubens familie er flygtet fra Nazi-Tyskland før 2. verdenskrig. Langsomt smelter familierne Larsson og Lentov sammen til én enhed, men det er ikke altid ukompliceret – heller ikke som krigens skygger når ind over det neutrale Sverige.

Der er fri entré.

Koncert i Husum Kirke

Baryton Michael Lindberg og pianist Frank Jarlsfelt fremfører Franz Schuberts storslåede lieder Schwanensang” torsdag den 12. oktober, kl. 19 i Husum Kirke. Gratis entré.

Kirkebio i Husumvold Kirke

I år er det 500 år siden den tyske munk, Martin Kuther, satte sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Derfor indleder Husumvold Kirke sæsonens kirkebio med filmen ”Luther” fra 2003. Det sker torsdag den 12. oktober, kl. 19, hvor sognepræst Stik Boel indleder med et kort oplæg. Fri entré.

Gudstjenester uge 41:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 15/10, kl. 10.30: Bellahøjmesse

v/ Louise Miskow

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 15/10, kl. 8.30:

Morgengudstjeneste

v/ Mia Lund Rao

Søndag 15/10, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 15/10, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tirsdag 17/10, kl. 19:

Aftengudstjeneste v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 15/10, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 18/10, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 15/10, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Morten Sternberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 15/10, kl. 11:

Højmesse

Søndag 15/10, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 15/10, kl. 10:

Højmesse

v/ Morten K. Holmriis