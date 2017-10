Det sker i kirken uge 42

Foredrag om flygtningebørn

I Husum Kirke afholdes onsdag den 25. oktober, kl. 14 foredrag, hvor Røde Kors Asyl vil fortælle om flygtningebørn i Danmark. Blandt emnerne er: Flugten, hvordan kommer børnene til Danmark, og hvad har de oplevet på vejen? Hvordan integreres flygtningebørnene? Det frivillige perspektiv – hvordan kan man selv være med til at gøre en forskel? Det koster 20 kr. at være med, inklusiv forplejning. Tilmelding er ikke nødvendig.

Duetter i Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 24. oktober, kl. 19 afholdes koncert i Tingbjerg Kirke, hvor temaet er ”Kærlighedsduetter og aftensange”. Lotte Sangstad Sørensen, sopran og Tine Hagedorn-Olsen, alt synger duetter af Purcell, Monteverdi, Händel samt et par aftensange af F. Matthison-Hansen. De akkompagneres af Ole Finnesen på orgel og klaver. Gratis adgang.

Koncert i Husumvold Kirke

Blæserkvintetten Nordvind spiller koncert i Husumvold Kirke søndag den 22. oktober, kl. 16. Kvintetten består af Sigrid Birkeland Djønne (fløjte), Maria Lundbak (obo), Rebecca Serrander (klarinet), Johannes Herjö (fagot) og Martin Mårtensson (horn). Med værker af Jørgen Jersild, John Fernström og Carl Gustav Sparre Olsen føres man på en rejse med musik fra ensemblets tre forskellige hjemlande. Fri entré.

Kirkesalon om håb og frygt

Hvad er dit største håb? Hvad er din største frygt? Kunstfotograf Charlotte Haslund-Christensen har igennem de sidste fire år rejst verden rundt med sit kamera og stillet de to spørgsmål til mere end 250 mennesker i syv storbyer på seks kontinenter. Brønshøj Kirke har inviteret Charlotte Haslund-Christensen til at komme og fortælle om sit projekt og deltage i samtalerne om dette eksistentielle tema. Det sker i Kirkesalonen ved Brønshøj Kirke mandag 23. oktober, kl. 19 i Sognecentret på Præstegårds Allé 5. Pris: 50 kr. inkl. et let traktement.

Tilmelding til kirkekontoret på telefon 3828 2505.

Løvfaldstur til Kastrup Kirke

Er det bølger eller blodårer billedhugger Svend Wiig Hansen har udsmykket væggene i Kastrup Kirke med? Det kan man prøve at finde ud af, når Bellahøj Kirke tager på Løvfaldstur til Kastrup Kirke søndag den 22. oktober kl. 9 og ikke kl. 10 som skrevet i kirkebladet. Først deltages i gudstjenesten, og derefter fortæller sognepræst Allan Ivan Kristensen om udsmykningen af kirken. Herefter er der frokost og kaffe. Deltagelse 150 kr. Tilmelding på tlf. 24 62 19 30.

Ein reformatorisches Requiem i Grundtvigs Kirke

Fredag den 20. oktober, kl. 20 opføres Leon Tscholls nykomponerede reformationsjubilæumsværk af Lan-

desmusikrat Schleswig-Holstein, LandesJugend-

Orchester Schleswig (ungdomsorkester), Nordschles-

wigsche Musikvereinigung (kor), Susanne L. Heigold (dirigent) samt solisterne Iben Silberg/DK (sopran) og Nikolaus Fluck/D (baryton).

Musikken er med stort kor og orkester. Entré: 150 kr. (unge/studerende: 50 kr.) billetter kan købes på: www.bdn.dk/buchen. Resterende billetter sælges i døren.

Gudstjenester uge 42

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 19/10, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Søndag 22/10, kl. 11:

Højmesse afholdes i Kastrup Kirke v/ Marija Iversen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 22/10, kl. 8.30:

Morgengudstjeneste

v/ Mia Lund Rao

Søndag 22/10, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 22/10, kl. 10.30: Høstgudstjeneste

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 22/10, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 26/10, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 22/10, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Morten Sternberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 22/10, kl. 11:

Højmesse

Søndag 22/10, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 22/10, kl. 10:

Højmesse

v/ Morten Holmriis