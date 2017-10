Det sker i kirken uge 43

Koncert i Husum Kirke

Søndag den 29. oktober, kl. 16 afholdes koncert i Husum Kirke med organisterne Anne Kirstine Mathiesen og Vibeke Astner, der blandt andet vil spille uddrag fra Bizets opera Carmen og Tjaikovskys Nøddeknækkersuite. Gratis entré.

Gud & Gaffel i Husum Kirke

Det handler om David og Goliath, når der torsdag den 26. oktober, kl. 17 er gudstjeneste for børn og familier – og alle andre – i Husum Kirke med fokus på fortælling, leg, bevægelse og sang. Efter gudstjenesten serveres spaghetti m.m. Gratis og ingen tilmelding.

Høstmarked i Husumvold Kirke

Lørdag den 28. oktober, kl. 12-17 er det endnu en gang blevet tid til Husumvold Kirkes traditionelle høstmarked med restaurant, tombola, julegavebod og boder for børnene. Det er dagen, hvor gamle sognebeboere mødes og snakker, mens nye kommer til – og måske gøres der et fund på det store loppemarked i kælderen. Spejderne modtager meget gerne gamle ting og sager. Overskuddet fra salget går til kirkens arbejde for børn, unge og ældre.

Uhygge i Husumvold Kirke

Der afholdes Halloween-gudstjeneste i Husumvold Kirke tirsdag den 31. oktober, kl. 17. – Kom gerne udklædt, siger sognepræst Line Bjørn Hansen, der står for en afskyelig børnegudstjeneste med edderkopper, flagermus og græskarhoveder. Børne- og Spirekoret synger med og der afsluttes med pizza til alle (levende).

Barokkoncert i Kapernaumskirken

Torsdag den 26. oktober, kl. 17 er der barokkoncert med koncertmester Johannes Søe fra DR Symfoniorkester og organist Peter Brenøe Lange, i Kapernaumskirken, Frederikssundsvej 45. Koncerten varer 45 minutter og der er gratis adgang. De to musikere kommer rundt i barokmusikkens kroge og spiller musik af i bl.a. Telemann, Vivaldi, Buxtehude og Bachs kendte ”Air” for violin og spinet.

Johannes Søe har været koncertmester i DR Symfoniorkester i årevis, modtager af P2 prisen og Carl Nielsen Prisen m.fl. Efter koncerten inviterer kirken på en forfriskning.

Kantater af Mendelssohn i Grundtvigs Kirke

Søndag den 29. oktober, kl. 14 afslutter Grundtvigs Kirke sine reformations-fejringer med kantater af Felix Mendelssohn. Kirkens kor og strygeorkester opfører de 3 kantater, som Mendelssohn skrev over tekster af Martin Luther. Musikken har både Mendelssohns særlige sødme og er tydeligt inspireret af J. S. Bach. Mads Høck dirigerer og Vivi Andersen reflekterer over Luthers 500 år gamle tekster. Der er gratis adgang.

Stumfilm med levende musik

Er man fascineret af klassiske stumfilm, som f.eks. ”Ordet” af Carl Dreyer, kan man opleve ”Jeanne d’Arcs lidelse og død” i Bellahøj Kirke lørdag den 28. oktober, kl. 20. Her vil organisten Kevin Edelvang lægge toner til den franske film fra 1928. Carl Th. Dreyer anses af mange som dansk films første store instruktør. Inden stumfilmskoncerten, som er gratis, er der gudstjeneste kl. 17 ved Peter Møller Jensen og lørdagsmiddag til 60 kr.

Gudstjenester uge 43:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Lørdag 28/10, kl. 17:

Lørdagshøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Søndag 29/10, kl. 14: BUSK-gudstjeneste for børn v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 29/10, kl. 8.30:

Morgengudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Søndag 29/10, kl. 10:

Højmesse

v/ Maria Jørgensen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 26/10, kl. 17:

Gud & Gaffel

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 29/10, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 26/10, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 29/10, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tirsdag 31/10, kl. 17:

Halloween-gudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 29/10, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 29/10, kl. 11:

Højmesse

Søndag 29/10, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 29/10, kl. 10: Højmesse v/ Morten Miland Samuelsen